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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Ödünç şampiyon!

    Ödünç şampiyon!
    'nda Alp disiplini kadınlarda altın madalya alan Ledecka'nın kayaklarını ABD'li sporcu Shiffrin'den ödünç aldığı ortaya çıktı.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:51
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