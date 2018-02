Kültürel bağımsızlık şart

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Balıkesir Üniversitesi'ndeki Burhan Erdayı Spor Salonu'nda, "Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu"nun açılış törenine katıldı. Türk milletinin kültürüne sarılmaya ihtiyacı olduğunu aktaran Bilal Erdoğan, "Bağımsızlık, sadece sınırların içinde bir ülke, bayrak ve İstiklal Marşı'na sahip olmakla bitmiyor. Bağımsızlık, kararlarınızı özgürce, bir millet olarak kendi iradenizle verebilmenize de bağlı. Bu bağımsızlığı sağlamak, kültürel bağımsızlık olmadan mümkün değil" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK PROJELER YAPILDI

Geleneksel sporların özellikle gençlerle buluşması için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Atlı okçuluk, hedef okçuluğu, yaya okçuluğu, güreş, kökbörü, cirit sporları, seyir zevki olan, çok daha fazla mücadele azmi gerektiren, hem fiziken hem manen çok iddialı sporlar. Sporlarımıza sahip çıkarsak hem eğleneceğiz, hem maddi ve manevi gelişimimize büyük katkısı olacak hem de kültürümüzden uzaklaşmayacağız" dedi. Türkiye'de 100 yılı aşkın bir süre namazını kılan, orucunu tutan dindar insanlara birilerinin "gerici" dediğini belirten Erdoğan, "Bu, bize 'gerici' deyip duranlar, uzaya gittiler de paçalarından mı çekildi? Bilakis Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, 'devrim otomobili'nin hikayesine bakın, bu ülkede ne zaman teknolojik atılımlar yapılacak oldu, arabasını uçağını 50-60 yıl önce üretmişken buna engel olundu. Neden? Egemen batı güçlerinin mandacılığını kendi bağımsızlığına tercih eden hainler içimizde olduğu için" diye konuştu.



'İddialı gençliğe ihtiyaç var'

Bilal Erdoğan, ruhu anlaşılabildiği takdirde geleneksel sporların geleceğinin daha güçlü ve bağımsızlığı korumanın anahtarı olacağını vurgulayıp, "Türkiye, bugün kendi sınır güvenliğini, milli birlik ve bütünlüğünü sağlamak için ne Amerika'nın ne NATO'nun ne Avrupa'nın dediğine bakmadan gerekeni yapabilecek noktaya geldiyse, bunu takdir etmemiz ve daha ileriye taşımamız lazım. Bunun için çok iddialı bir gençliğe ihtiyacımız var" diye konuştu.



Balıkesir Akıncılar Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübünce at üstünde ok atma gösterisinin sergilendiği programda, Bilal Erdoğan da ok atışları gerçekleştirdi