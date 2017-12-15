Milli masa tenisçiye büyük onur
Milli masa tenisçi Özge Yılmaz, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından her kıtadan seçilmiş 15 yaş altı sporcuların çağrıldığı 2017 ITTF Nadir Elmaslar Gelişim Kampı'na davet edildi.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamada, Lüksemburg'da düzenlenecek kampta Türkiye'yi, Milli Takım Antrenörü Tuncay Bozkurt ve milli sporcu Özge Yılmaz'ın temsil edeceği bildirildi.
Özge Yılmaz, Avrupa Gençler Şampiyonası ve "Top 10" turnuvasındaki başarılı performansı nedeniyle ITTF'in en prestijli kampına Avrupa Kıtası'nı temsilen davet edildi.
"Top 10" Avrupa ikincisi Özge Yılmaz, bu yıl eylül ayında birincisi yapılan kampa da davet edilmiş ancak kulübünün ETTU Kupası maçları nedeniyle katılamamıştı.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:45
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Sola yeni liste
Toplam 7
Yorum
ehtiyar delikanlı galatasaraya jubile yapmaya geliyor galiba .bırakın ihtiyarlara para harcamayı genç yetenek bulun....
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 5
Yorum
KARANLIKELLER Türkiyede kumpas diyenler ses kayıtları TS-EŞKİŞEHİR macında canta dolu parayla Fb yöneticisi saklayamaz türkiyede malesef adalet kalmadı
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Beşiktaşlı olun!
Toplam 5
Yorum
baskan kafa olarak türkiye nin cok üstünde türkiye o seviylere hayatta gelemez baskan.Bizde yukari cikani örnek al sen de gelistir kendini yerine ayagin ayapis asagi cek vardir
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