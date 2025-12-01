Altın adam Eray

Milli sporcu Eray Şamdan, Mısır'da düzenlenen 27'nci Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kahire'deki organizasyonda erkekler kumite 60 kiloda tatamiye çıkan milli karatecimiz, finalde Kosovalı İslam Selmani'yi 4-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
Milli sporcu Eray Şamdan, Mısır'da düzenlenen 27'nci Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kahire'deki organizasyonda erkekler kumite 60 kiloda tatamiye çıkan milli karatecimiz, finalde Kosovalı İslam Selmani'yi 4-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.