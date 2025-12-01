CANLI SKOR ANA SAYFA
Altın adam Eray

Altın adam Eray

Milli sporcu Eray Şamdan, Mısır'da düzenlenen 27'nci Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kahire'deki organizasyonda erkekler kumite 60 kiloda tatamiye çıkan milli karatecimiz, finalde Kosovalı İslam Selmani'yi 4-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Milli sporcu Eray Şamdan, Mısır'da düzenlenen 27'nci Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kahire'deki organizasyonda erkekler kumite 60 kiloda tatamiye çıkan milli karatecimiz, finalde Kosovalı İslam Selmani'yi 4-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
SON DAKİKA
