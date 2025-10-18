Emircan Haney'den altın madalya!

Milli okçumuz Emircan Haney, Okçuluk Dünya Kupası'nın Çin'de düzenlenen son etabında Mathias Fullerton ile karşılaştı. Danimarkalı rakibini 149-148 yenen Emircan, altın madalyanın sahibi oldu.
İŞTE O ANLAR
🇹🇷Emircan Haney, altın madalyayı boynuna takıyor ve İstiklal Marşımız Çin'de yankılanıyor. 🥇 pic.twitter.com/HNoaBi9i6S— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 18, 2025