Emircan Haney'den altın madalya!

Emircan Haney'den altın madalya!

Okçuluk Dünya Kupası'nda Danimarkalı rakibini yenen milli okçumuz Emircan Haney, altın madalyanın sahibi oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 11:46 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 11:51
Emircan Haney'den altın madalya!

Milli okçumuz Emircan Haney, Okçuluk Dünya Kupası'nın Çin'de düzenlenen son etabında Mathias Fullerton ile karşılaştı. Danimarkalı rakibini 149-148 yenen Emircan, altın madalyanın sahibi oldu.

İŞTE O ANLAR

