Türkiye gücünü gösterdi

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, gala gecesinde yaptığı konuşmada, sporcuların kazandığı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın Türk atıcılığının gücünü gösterdiğini belirtti. Kocakaya şunları söyledi: "Avrupa Şampiyonlar Ligi finallerinde Türkiye, tarihin en başarılı performanslarından birine imza atarak zirveye yerleşti. Gençlerimize ilham olacak. Türk atıcılığı, Avrupa'nın en güçlü ekollerinden biri oldu. Bu başarıların duyurulması, geleceğin şampiyonlarına ışık tutacak." Etkinlikte, madalyalı sporcular büyük alkış alırken, Avrupa'dan gelen yöneticiler, sporcular, federasyon yetkilileri, teknik heyet, sponsorlar unutulmaz anlar yaşadı.