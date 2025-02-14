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Haberler Diğer Milli Takımlar Milli sırıkla atlamacı Ersu Şaşma Fransa'da şampiyon oldu

Milli sırıkla atlamacı Ersu Şaşma Fransa'da şampiyon oldu

Milli atlet Ersu Şaşma, Meeting Lievin Atletizm Turnuvası'nda erkekler sırıkla atlama kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 11:19 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 11:48
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Milli sırıkla atlamacı Ersu Şaşma Fransa'da şampiyon oldu

Fransa'nın Pas-de-Calais kentinde düzenlenen organizasyonda Ersu, finalde 5.90 metre atlayarak ilk sırada yer alırken, Amerikalı Sam Kendricks 5.85 metre ile 2'nci, Belçikalı Ben Broeders ise 5.80 metrelik atlayışıyla 3'üncü oldu.

Fenerbahçeli sporcu, daha önce yine kendisine ait 5.90 metrelik Türkiye rekorunu egale etti.

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