Milli sırıkla atlamacı Ersu Şaşma Fransa'da şampiyon oldu

Fransa'nın Pas-de-Calais kentinde düzenlenen organizasyonda Ersu, finalde 5.90 metre atlayarak ilk sırada yer alırken, Amerikalı Sam Kendricks 5.85 metre ile 2'nci, Belçikalı Ben Broeders ise 5.80 metrelik atlayışıyla 3'üncü oldu.
Fenerbahçeli sporcu, daha önce yine kendisine ait 5.90 metrelik Türkiye rekorunu egale etti.
F.BAHÇE'DEN TEBRİK PAYLAŞIMI
Milli sporcumuz Ersu Şaşma'dan bir gurur daha 🇹🇷 Fransa'da Türkiye rekoru 💛💙 Fenerbahçeli Milli Sporcumuz Ersu Şaşma, Meeting Liévin'de 5.90 metreyi geçti ve Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldu. Tebrikler Ersu! 👏 pic.twitter.com/G2v4I08QQS— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 14, 2025