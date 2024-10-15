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Haberler Diğer Milli Takımlar

Norveç U21 - Türkiye U21 maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 10. maçında Türkiye U21 deplasmanda Norveç U21'e konuk oluyor. Elemelerdeki son maçına çıkan milliler, Norveç'te galip gelmek istiyor. Heyecan dolu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 20:00 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 20:20
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Norveç U21 - Türkiye U21 maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 10. maçında Norveç U21 ile Türkiye U21 karşı karşıya geliyor.

Genç milliler, elemelerin son maçında galip gelmek için sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Norveç U21: Sander Tangvik, Robin Öström, Tobias Kvalvagnes Guddal, Mathias Lövik, Eivind Fauske Helland, Andreas Schjelderup, Kristian Fredrik Arnstadi, Joel Mvuka, Lasse Selvag Nordas, Sindra Egeli, Sverre Nypan

Türkiye U21: Emre Bilgin, Ayberk Karapo, Yasin Özcan, Metehan Baltacı, Ahmetcan Kaplan, Serdar Saatçı, Yunus Emre Konak, Bartuğ ElmazPoyraz Yıldırım, Erencan Yardımcı, Aral Simsir

Norveç U21 - Türkiye U21 maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Norveç - Türkiye maçı 15 Ekim Salı günü saat 19.30'da başladı. A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

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