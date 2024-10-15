Norveç U21 - Türkiye U21 maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 10. maçında Norveç U21 ile Türkiye U21 karşı karşıya geliyor.
Genç milliler, elemelerin son maçında galip gelmek için sahaya çıkıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Norveç U21: Sander Tangvik, Robin Öström, Tobias Kvalvagnes Guddal, Mathias Lövik, Eivind Fauske Helland, Andreas Schjelderup, Kristian Fredrik Arnstadi, Joel Mvuka, Lasse Selvag Nordas, Sindra Egeli, Sverre Nypan
Türkiye U21: Emre Bilgin, Ayberk Karapo, Yasin Özcan, Metehan Baltacı, Ahmetcan Kaplan, Serdar Saatçı, Yunus Emre Konak, Bartuğ ElmazPoyraz Yıldırım, Erencan Yardımcı, Aral Simsir
Norveç U21 - Türkiye U21 maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Norveç - Türkiye maçı 15 Ekim Salı günü saat 19.30'da başladı. A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.