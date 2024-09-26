  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Diğer Milli Takımlar

Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Gökhan Gönül oldu

TFF, Ümit Milli Takımımızın yeni teknik direktörünün Gökhan Gönül olduğunu açıkladı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 18:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Gökhan Gönül oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Gökhan Gönül'ün Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildiğini duyurdu.

A Milli Takım formasını 66 kez giyen Gönül, Fenerbahçe ile 2 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası, 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş ile de bir kez Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. 39 yaşındaki teknik adam, faal futbolculuk yaşantısını noktalamasının ardından bu yılın Mart ayından bu yana Ümit Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevini yürüttü.

CEYHUN KAZANCI: "GÖKHAN GÖNÜL BU GÖREVİ ÜSTLENECEK DOĞRU İSİMDİ"

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Gökhan Gönül'ün Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Gökhan Gönül, futbolculuğunda elde ettiği uluslararası tecrübeyle, sahip olduğu vizyoner bakış açısı ve futbola dair fikirleriyle bu görevi üstlenecek doğru isimdi. Oyuncu grubumuzu tanıması ve bir süredir onlarla birlikte çalışıyor olması kararımızda etkili oldu. Kendisine güvenimiz tamdır. Gökhan Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz" diye konuştu.

GÖKHAN GÖNÜL: "TAKIMIMIZDAKİ GÖREVİMİ BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE YERİNE GETİRECEĞİM"

Yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Gökhan Gönül ise, Ümit Milli Takım'ın önemine dikkat çekerek, "Ay-Yıldızlı formanın söz konusu olduğu her kademe büyük bir sorumluluğu beraberinde getirir. Bu noktadan hareketle, A Milli'den önceki son seviye olan Ümit Milli Takımımızdaki görevimi büyük bir titizlikle yerine getireceğim. Futbolculuk kariyerimde edindiğim uluslararası deneyimi ve birlikte çalıştığım birçok yerli-yabancı teknik adamdan öğrendiklerimi en doğru şekilde Ümit Milli Takım'daki oyuncularımıza aktarıp gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyorum. Oyuncu grubumuzla bir süredir beraber olmamın çalışmalarımızda bize avantaj sağlayacağı inancındayım" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'nin 11'i belli oldu!
Güneş'ten transfer açıklaması!
DİĞER
GALATASARAY HABERLERİ: Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray iddiası! PAOK maçı sonrası 4'er 4'er...
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Mescid-i Aksa Müslümanlarındır
Barça'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
G.Saray'dan on numara harekatı! Geleceğin yıldızı olacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
2024-2025 sezonuna "Şamil Ekinci" ismi verildi 2024-2025 sezonuna "Şamil Ekinci" ismi verildi 17:53
Fırtına'ya durmak yok! Fırtına'ya durmak yok! 16:55
Kritik maç Sırbistan'da oynanacak! Kritik maç Sırbistan'da oynanacak! 16:54
Cem Papila görevden alındı! Cem Papila görevden alındı! 16:53
Ajax - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Ajax - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 16:17
Montella'dan Eyüpspor'a ziyaret! Montella'dan Eyüpspor'a ziyaret! 16:15
Daha Eski
Fenerbahçe UEFA maçı yayın bilgileri! Fenerbahçe UEFA maçı yayın bilgileri! 16:14
G.Saray'da Kasımpaşa mesaisi başladı! G.Saray'da Kasımpaşa mesaisi başladı! 16:11
Kerem için flaş transfer açıklaması! Kerem için flaş transfer açıklaması! 15:53
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ayrıntıları! Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ayrıntıları! 14:57
Derrick Rose'dan flaş kariyer kararı! Derrick Rose'dan flaş kariyer kararı! 14:55
Al Ittihad-Jeddah - Al Khaleej maçı ne zaman? Al Ittihad-Jeddah - Al Khaleej maçı ne zaman? 14:23