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Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'e şok

Son dakika spor haberleri... Arjantin, Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 maçın ardından şok yaşadı. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 11:18
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Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'e şok

Elemelerin 5. haftasında, 5 karşılaşma oynandı.

Arjantin, Buenos Aires kentindeki La Bombonera Stdı'nda Uruguay'ı ağırladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 5. haftasında Arjantin, konuk ettiği Uruguay'a 2-0 mağlup oldu. Böylelikle son Dünya Şampiyonu Arjantin'in 14 maçlık yenilmezlik serisine Uruguay son verdi

Uruguay, 41. dakikada Ronald Araujo ve 87. dakikada Darwin Nunez'in ayağından bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazanmasını başardı ve rakibinin 14 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

BREZİLYA'DA KAYBETTİ

Öne çıkan diğer karşılaşmada Kolombiya, geriye düştüğü mücadelede Brezilya'yı 75. ve 79. dakikalarda Luis Diaz'ın fileleri havalandırmasıyla 2-1 mağlup etti. Konuk ekip Brezilya'nın tek golünü, 4. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

Diğer maçlarda Venezuela ile Ekvador; Şili ile Paraguay 0-0 berabere kaldı. Bolivya ise konuk ettiği Peru'yu 2-0'la geçti.

Grubunu ilk 6 içinde tamamlayan takımlar, Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanacak. 12 puanlı Arjantin, grupta liderliğini sürdürüyor.

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