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UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları!

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. haftası, oynanan maçlarla başladı. İşte gecenin toplu sonuçları...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 01:24
UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları!

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. haftası, oynanan maçlarla başladı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın elemelerinde, 7. haftanın ilk gününde 8 maç yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'a konuk oldu. Ay-yıldızlı takım, 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Grubun diğer maçında ise Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Marcis Oss'un kırmızı kart görmesiyle 52. dakikada 10 kişi kalan Letonya'ya galibiyeti getiren golleri Janis Ikaunieks ve Daniels Balodis attı.

Bu sonuçla Ermenistan 7 puanda kalırken, Letonya 3 puanla son sırada bulunuyor.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu:

Letonya-Ermenistan: 2-0

Hırvatistan-Türkiye: 0-1

A Grubu:

İspanya-İskoçya: 2-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç: 0-4

E Grubu:

Arnavutluk-Çekya: 3-0

Faroe Adaları-Polonya: 0-2

I Grubu:

Andorra-Kosova: 0-3

Belarus-Romanya: 0-0

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