Haberler Diğer Milli Takımlar Helal olsun size!

Helal olsun size!

A Milli  Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ilk iki haftayı 3. sırada tamamladı. Antalya etabında dört maç yapan Filenin Sultanları, Güney Kore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1, İtalya'yı 3-0 yenip, ABD'ye ise 3-2 mağlup oldu. İlk haftayı 4'üncü bitiren ay-yıldızlılar, Hong Kong'daki ikinci haftaya 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başladı. Milli takım, Polonya'ya 3-0 mağlup olurken, Kanada'yı 3-0, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi. 6 galibiyetle 3. sıraya çıktı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 06:50
Helal olsun size!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ilk iki haftayı 3. sırada tamamladı. Antalya etabında dört maç yapan Filenin Sultanları, Güney Kore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1, İtalya'yı 3-0 yenip, ABD'ye ise 3-2 mağlup oldu. İlk haftayı 4'üncü bitiren ay-yıldızlılar, Hong Kong'daki ikinci haftaya 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başladı. Milli takım, Polonya'ya 3-0 mağlup olurken, Kanada'yı 3-0, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi. 6 galibiyetle 3. sıraya çıktı.

8'E GİRMEK İSTİYOR

Milliler gözünü artık 28 Haziran-2 Temmuz'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılacak üçüncü hafta mücadelelerine çevrildi. Ay-yıldızlılar, burada Japonya, Tayland, Brezilya ve Hırvatistan'la mücadele edecek. Üç hafta sonunda puan cetvelinde 16 takım arasından ilk 8'e giren takımlar finale yükselecek. Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde yapılacak. Milliler son olarak 4. bitirdiği ligde zirveyi istiyor.

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