Sheffield United - Hull City CANLI İZLE | Hull City Championship maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Championship'in 29. haftasında Sheffield United ile Hull City karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından bir an önce kurtulmak isteyen deplasman takımı, haftanın açılış maçında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kritik mücadele öncesi Ruben Selles yönetiminde son hazırlıklarını tamamlayan Hull City; son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer alan Sheffield United ise evinde oynayacağı maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Sheffield United - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

SHEFFIELD UNITED - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Championship'in 29. haftasında oynanacak Sheffield United - Hull City maçı 24 Ocak Cuma günü saat 23.00'te başlayacak.

SHEFFIELD UNITED - HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Utilita Arena Sheffield Stadyumu'nda oynanacak Sheffield United - Hull City maçı EXXEN ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SHEFFIELD UNITED - HULL CITY MAÇI CANLI İZLE

HULL CITY PUAN DURUMU

Queens Park Rangers maçında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından yara alan Hull City, 26 puanla 22. sırada yer alıyor. Championship'te oynadığı 28 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Kaplanlar, Sheffield United karşısında kazanan taraf olmak istiyor.