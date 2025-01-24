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Haberler Diğer Ligler Sheffield United - Hull City CANLI İZLE | Hull City Championship maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sheffield United - Hull City CANLI İZLE | Hull City Championship maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Championship'in 29. haftasında Sheffield United ile Hull City karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta evinde 2-1 kaybeden Hull City, kümede kalma yolunda çıkış arıyor. Güçlü rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak isteyen Kaplanlar, Teknik Direktör Ruben Selles ile etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Premier Lig'e çıkma hayali kuran Sheffield United ise evinde oynayacağı maçta kazanan taraf olmayı hedefliyor. Championship'te oynanacak heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ise futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sheffield United - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 14:10
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Sheffield United - Hull City CANLI İZLE | Hull City Championship maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Championship'in 29. haftasında Sheffield United ile Hull City karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından bir an önce kurtulmak isteyen deplasman takımı, haftanın açılış maçında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kritik mücadele öncesi Ruben Selles yönetiminde son hazırlıklarını tamamlayan Hull City; son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer alan Sheffield United ise evinde oynayacağı maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Sheffield United - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

SHEFFIELD UNITED - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Championship'in 29. haftasında oynanacak Sheffield United - Hull City maçı 24 Ocak Cuma günü saat 23.00'te başlayacak.

SHEFFIELD UNITED - HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Utilita Arena Sheffield Stadyumu'nda oynanacak Sheffield United - Hull City maçı EXXEN ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SHEFFIELD UNITED - HULL CITY MAÇI CANLI İZLE

HULL CITY PUAN DURUMU

Queens Park Rangers maçında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından yara alan Hull City, 26 puanla 22. sırada yer alıyor. Championship'te oynadığı 28 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Kaplanlar, Sheffield United karşısında kazanan taraf olmak istiyor.

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