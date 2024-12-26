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Haberler Diğer Ligler Preston North End - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Preston North End - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'in 23. haftasında Preston North End ile Hull City karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından bir an önce çıkmak isteyen Hull City, kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tim Walter ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Ruben Selles ile devam eden Championship takımının nasıl bir mücadele vereceği merak eidliyor. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Preston North End - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hull City kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 12:40
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Preston North End - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Preston North End - Hull City maçını canlı takip etmek için tıkla

İngiltere Championship'in 23. haftasında Preston North End ile Hull City karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından kurtulmak isteyen deplasman takımı, kritik mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Etkili bir oyun ile mücadelenin kazananı olmak isteyen Hull City, bir an önce alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. 4 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 18. sırada yer alan Preston ise evinde oynayacağı maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Peki, Preston North End - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hull City kaçıncı sırada? Detaylar haberimizde...

PRESTON NORTH END - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Championship'in 23. haftasında oynanacak Preston North End - Hull City maçı 26 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak.

PRESTON NORTH END - HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

26 Aralık Perşembe günü oynanacak Preston North End - Hull City maçının herhangi bir yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

HULL CITY KAÇINCI SIRADA?

Championship'te oynadığı 12 maçta galibiyet alamayan Hull City, son oynadığı Swansea maçını 2-1 kazanarak kötü gidişe dur dedi. Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından bir süre ligin son sırasında yer alan Hull City'nin puan durumu taraftarı endişelendirdi. Yeni teknik direktörü ile çıkış arayan Hull City; 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak, 19 puanla 21. sırada yer alıyor.

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