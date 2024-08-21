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Al-Wehda - Al-Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al-Wehda ile Al-Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Al-Wehda - Al-Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 17:49
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Al-Wehda - Al-Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Al-Wehda - Al-Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın.

Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al-Wehda ile Al-Riyadh kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al-Wehda - Al-Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL-WEHDA - AL-FAYHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al-Wehda - Al-Riyadh maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 19.10'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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