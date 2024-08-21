Al-Taawoun - Al-Fayha maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Al-Taawoun - Al-Fayha maçını canlı takip etmek için tıklayın.

Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al-Taawoun ile Al-Fayha kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al-Taawoun - Al-Fayha maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL-TAAWOUN - AL-FAYHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al-Taawoun - Al-Fayha maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 19.10'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.