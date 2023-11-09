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HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU? 9 Kasım 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

DEPREM SON DAKİKA | Hatay'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem, korkuya neden oldu. Vatandaşlar, depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü merak ediyor. Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 9 Kasım 2023 Perşembe AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 08:08
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HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU? 9 Kasım 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

6 Şubat 2023'te yaşanan iki depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da, bu sabah saatlerinde yine bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde TSİ 05.32'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının derinliği ise 13.9 km olarak ölçüldü. AFAD'ın paylaştığı bilgilerde ise depremin 4.8 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Depremin çevre illerde de hissedildiği ifade ediliyor.

9 KASIM'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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