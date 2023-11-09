HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU? 9 Kasım 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

6 Şubat 2023'te yaşanan iki depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da, bu sabah saatlerinde yine bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde TSİ 05.32'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının derinliği ise 13.9 km olarak ölçüldü. AFAD'ın paylaştığı bilgilerde ise depremin 4.8 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Depremin çevre illerde de hissedildiği ifade ediliyor.

9 KASIM'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

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