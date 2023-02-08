Yıldızlardan destek

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Spor dünyasından birçok isim, Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depre mlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, futbol dünyasından Muhammed Salah, Riyad Mahrez, Kaka Leite, Didier Drogba, Anderson Talisca, Lukas Podolski, Nicolo Zaniolo, Marcao, Felipe Melo, Alex de Souza, Robin van Persie paylaşımlar yaparak taziye dilediler. Hamilton, "Düşüncelerim Türkiye, Suriye ve bu trajediden etkilenen bölgelerdeki insanlarla birlikte. yürek parçalayıcı" ifadesini kullandı. Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Salah, "Suriye ve Türkiye'den korkunç haberler geliyor. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diliyorum" yorumunu yaptı. Manchester City'nin Cezayirli futbolcusu Mahrez de Türk bayrağı paylaşarak Türkiye için dua ettiğini duyurdu.