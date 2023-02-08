Haberler Deprem Volkan Demirel yürekli adam 40 yıllık Hataylı gibi

Volkan Demirel yürekli adam 40 yıllık Hataylı gibi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deprem felaketinin başladığı andan itibaren depremzedeler için büyük bir uğraş veriyor. Demirel, takımı için özel uçak ayarladı. Hatayspor takım halinde Adana'ya geçti. Yönetici Mustafa Özat, "Adana Türk Eğitim Derneği'nde 60 kişilik yer ayrıldı. Volkan hocamız sağ olsun var olsun birçok şeyi organize etti. Yürekli adam, 40 yıllık Hataylı gibi davrandı. Ali Koç Bey, Kulüpler Birliği birçok konuda yardımcı oldular. Gün birlik olma günü" dedi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Volkan Demirel yürekli adam 40 yıllık Hataylı gibi
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deprem felaketinin başladığı andan itibaren depremzedeler için büyük bir uğraş veriyor. Demirel, takımı için özel uçak ayarladı. Hatayspor takım halinde Adana'ya geçti. Yönetici Mustafa Özat, "Adana Türk Eğitim Derneği'nde 60 kişilik yer ayrıldı. Volkan hocamız sağ olsun var olsun birçok şeyi organize etti. Yürekli adam, 40 yıllık Hataylı gibi davrandı. Ali Koç Bey, Kulüpler Birliği birçok konuda yardımcı oldular. Gün birlik olma günü" dedi.
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