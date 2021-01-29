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'da Yalçın Koşukavak'ın yerine göreve geldi

Son dakika haberleri... ekiplerinden 'da teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın istifasının ardından göreve getirildi.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 11:14
Yukatel Denizlispor'da Yalçın Koşukavak'ın yerine Hakan Kutlu göreve geldi

ekiplerinden , Yalçın Koşukavak'ın görevinden istifa etmesinin ardından teknik direktörlük için ile anlaşma sağladı. Koşukavak'ın görevi bırakmasıyla harekete geçen yönetimin teknik direktör Hakan Kutlu ile temasa geçip bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Son olarak geçen sezon 'u çalıştıran Hakan Kutlu'ya teklif yapan Ege ekibinin deneyimli çalıştırıcı ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Hakan Kutlu'nun yeşil-siyahlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.

MURAWSKI LECH POZNAN YOLCUSU

'un Polonyalı orta saha oyuncusu , sözleşmesinin bitimine 6 ay kala ülkesinin takımlarından Lech Poznan ile anlaştı. Denizlispor'da 30 Haziran 2021'e kadar forma giyecek olan Murawski daha sonra bedelsiz olarak Lech Poznan'ın yolunu tutacak.




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