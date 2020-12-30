Haberler Denizlispor Son dakika: Denizlispor Ismail Aissati ile yollarını ayırdı!

Son dakika: Denizlispor Ismail Aissati ile yollarını ayırdı!

Son dakika... 'de 5 Ocak'ta başlayacak olan ara dönemine sayılı günler kala transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Alınan son bilgiye göre, Denizlispor 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Ismail Aissati ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 18:29 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 18:47
Son dakika: Denizlispor Ismail Aissati ile yollarını ayırdı!

'de ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala çalışmaları da hız kazanmış durumda. Kadroya katılacak isimler kadar, gönderilecek oyuncular da belli olmaya başlarken, flaş bir ayrılık yaşandı.

BeIN Sports'un haberine göre, Yukatel Denizlispor, 32 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Ismail Aissati ile yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncu 'de daha önce , ve formaları giymiş, 2018 yılında 60 bin Euro bonservis bedeliyle Denizlispor'a imza atmıştı.

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