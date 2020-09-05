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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Horoz'a dev panter

Horoz'a dev panter

; M.City, Sunderland ve Deportivo gibi takımlarda oynamış 27 kez milli olan Rumen eldivenle 1+1 yıllık imza attı.

kaleci sorununu Romanya'dan çözdü. Koronavirüs salgını sırasında takımdan ayrılan Stachowiak'la birlikte Tolgahan Acar'ın da Giresun'a gitmesiyle kalede sıkıntı yaşayan Horozlar, sadece eski eldiveni Cenk Gönen'i kadrosuna katmıştı. Ege ekibi, kaleye bir tak viye daha yaptı ve G.Kıbrıs ekibi O.Lefkoşa'dan 2.03 boyundaki, 33 yaşındaki Rumen file bekçisi 'la 1+1 yıllık imza attı. İmza töreninde konuşan tecrübeli kaleci, "Ben buraya futbol oynamaya, takımıma yardım etmeye geldim. Bu en önemli işim şu anda. Ben takımıma yardım edip hedeflere birlikte ulaşmak istiyorum. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağım" diye camiaya umut dağıttı. Kariyerinde Poli Timisoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo gibi kulüplerde görev yapan Pantilimon, geçen sezon Güney Kıbrıs'ta 6 karşılaşmada ter döktü.
  1. 5.9.2020
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