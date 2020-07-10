Denizlispor'da takımdan izinsiz ayrılan Ben Youssef hakkında tutanak tutuldu
Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da ayrılık şoku... Sözleşmesinin bittiğini gerekçe göstererek takımdan ayrılan Tunuslu futbolcu Ben Youssef hakkında tutanak tutuldu.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da devre arası kadroya katılan Syam Ben Youssef'in sözleşmesinin bittiğini öne sürerek kentten ayrılması üzerine kulüp yönetimi, tutanak oluşturdu. Kulüpten alınan bilgiye göre, yeşil-siyahlı takımın devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Tunuslu 31 yaşındaki stoper Ben Youssef, sözleşmesinin sona erdiğini ileri sürerek takımdan ayrıldı.
Denizlispor yönetimi, FIFA'nın "sezon sonu sona erecek sözleşmelerin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağı" yönündeki kararına uymayan futbolcunun katılmadığı antrenmanları noter huzurunda tespit ettirdi.
Oluşturulan tutanakla oyuncu hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.
KALECİ TOLGAHAN ACAR'IN ELİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ
Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada kaleci Tolgahan Acar'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği, hafta sonu ameliyat edileceği, bu nedenle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alamayacağı belirtildi. Yeşil-siyahlılarda Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak da sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı.
- 10.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denizlispor'da takımdan izinsiz ayrılan Ben Youssef hakkında tutanak tutuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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