Denizlispor'da takımdan izinsiz ayrılan Ben Youssef hakkında tutanak tutuldu - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Denizlispor Süper Lig ekibinde takımdan izinsiz ayrılan oyuncu için tutanak tutuldu!

Denizlispor'da takımdan izinsiz ayrılan Ben hakkında tutanak tutuldu

Denizlispor'da takımdan izinsiz ayrılan Ben Youssef hakkında tutanak tutuldu

ekibi 'da ayrılık şoku... Sözleşmesinin bittiğini gerekçe göstererek takımdan ayrılan Tunuslu futbolcu Ben hakkında tutanak tutuldu.

ekiplerinden 'da devre arası kadroya katılan Syam Ben 'in sözleşmesinin bittiğini öne sürerek kentten ayrılması üzerine kulüp yönetimi, tutanak oluşturdu. Kulüpten alınan bilgiye göre, yeşil-siyahlı takımın devre arasında 'dan transfer ettiği Tunuslu 31 yaşındaki stoper Ben Youssef, sözleşmesinin sona erdiğini ileri sürerek takımdan ayrıldı.

Denizlispor yönetimi, 'nın "sezon sonu sona erecek sözleşmelerin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağı" yönündeki kararına uymayan futbolcunun katılmadığı antrenmanları noter huzurunda tespit ettirdi.

Oluşturulan tutanakla oyuncu hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

KALECİ TOLGAHAN ACAR'IN ELİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada kaleci 'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği, hafta sonu ameliyat edileceği, bu nedenle maçı kadrosunda yer alamayacağı belirtildi. Yeşil-siyahlılarda Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak da sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı.

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  1. 10.07.2020
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