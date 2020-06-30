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30 Haziran 2020, Salı
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Denizlispor İbisevic'in peşinde!

Denizlispor İbisevic'in peşinde!

Süper Lig ekiplerinden forvet transferi için düğmeye bastı. Hedefte forması giyen yıldız futbolcu Vedad İbisevic var.

Süper Lig'de cuma günü evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek forvet transferi için düğmeye bastı. Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega'dan beklediğini alamayan yeşil-siyahlılar Almanya Bundesliga'da Hertha Berlin forması giyen dünyaca ünlü yıldız Vedad İbisevic'i gündemine aldı. Ege ekibinin liste başına aldığı 36 yaşındaki Bosnalı golcüye teklif götürdüğü ifade edildi.


Bu sezon Hertha Berlin'de 25 maça çıkan deneyimli futbolcu, 1259 dakika süre aldı. Tecrübeli oyuncu 7 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi. İbisevic kariyerinde Paris Saint Germain, Dijon, Alemannia Aachen, Hoffenheim, Stuttgart gibi kulüplerde forma giydi. Bosna Hersek Milli Takımı'yla da 83 kez sahaya çıkan oyuncu, 28 kez fileleri havalandırdı. Denizlispor'un bir dönemin flaş futbolcuları arasında yer alıp ilerlemiş yaşına rağmen istikrarını sürdüren İbisevic'i ikna edemezse alternatiflerini de belirlediği öğrenildi.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 14:22
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