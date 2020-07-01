Denizlispor'da Vedad Ibisevic harekatı!
Horoz, gözünü Hertha Berlin’den ayrılan dünyaca ünlü santrfora çevirdi. Yeşil-siyahlılar, bonservisini alan 35 yaşındaki Bosnalı yıldıza talip oldu.
Süper Lig'e bir yıldız golcü daha geliyor. Denizlispor futbol hayatına 14 yıldır Almanya'da devam eden Bosna Hersekli golcü Vedad İbisevic'e talip oldu. 35 yaşındaki santrforun kulübü Hertha Berlin ile sözleşmesi dün sona erdi ve bonservisini eline aldı. Yeşil-siyahlılar da bu gelişme üzerine hemen harekete geçti ve teklif götürdü. İbisevic'in düşünmek için süre istediği öğrenildi. Bu sezon 25 maça çıkan İbisevic, bin 259 dakika süre aldı. Tecrübeli oyuncu 7 kez gol atıp, 3 de asist yaptı.
83 MİLLİ MAÇTA 28 GOL ATTI
Futbol kariyerine İsviçre'nin Baden takımında başlayan İbisevic, daha sonra ABD'nin yolunu tuttu. 2004'te Paris Saint Germain formasını sırtına geçiren İbisevic; Dijon, Alemannia Aachen, Hoffenheim, Stuttgart gibi kulüplerde forma giydi. Bosna Hersek Milli Takımı'yla da 83 kez sahaya çıkan oyuncu, 28 kez fileleri havalandırdı. Denizlispor ilerlemiş yaşına rağmen istikrarını sürdüren İbisevic'i ikna edemezse alternatiflerini de belirlediği öğrenildi.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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