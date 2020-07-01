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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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'da Vedad Ibisevic harekatı!

Denizlispor'da Vedad Ibisevic harekatı!

Horoz, gözünü ’den ayrılan dünyaca ünlü santrfora çevirdi. Yeşil-siyahlılar, bonservisini alan 35 yaşındaki Bosnalı yıldıza talip oldu.

Süper Lig'e bir yıldız golcü daha geliyor. hayatına 14 yıldır 'da devam eden Bosna Hersekli golcü Vedad İbisevic'e talip oldu. 35 yaşındaki santrforun kulübü ile sözleşmesi dün sona erdi ve bonservisini eline aldı. Yeşil-siyahlılar da bu gelişme üzerine hemen harekete geçti ve teklif götürdü. İbisevic'in düşünmek için süre istediği öğrenildi. Bu sezon 25 maça çıkan İbisevic, bin 259 dakika süre aldı. Tecrübeli oyuncu 7 kez gol atıp, 3 de asist yaptı.

83 MİLLİ MAÇTA 28 GOL ATTI
Futbol kariyerine 'nin Baden takımında başlayan İbisevic, daha sonra ABD'nin yolunu tuttu. 2004'te formasını sırtına geçiren İbisevic; Dijon, Alemannia Aachen, Hoffenheim, Stuttgart gibi kulüplerde forma giydi. Bosna Hersek Milli Takımı'yla da 83 kez sahaya çıkan oyuncu, 28 kez fileleri havalandırdı. Denizlispor ilerlemiş yaşına rağmen istikrarını sürdüren İbisevic'i ikna edemezse alternatiflerini de belirlediği öğrenildi.

  1. 1.7.2020
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