Denizlispor'da takımın en önemli isimlerinden olan Recep Niyaz'dan müjdeli haber geldi. Topuğundaki sakatlığı sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan 24 yaşındaki futbolcu, görev verilirse Gaziantep maçında forma giyebilecek. Bu sezon 21 maça çıkan Recep Niyaz 4 gol, 2 asistle oynadı. Denizlispor, Recep'in oynamadığı 3 maçta sadece 1 puan alabildi.