Recep Niyaz’dan müjdeli haber
Denizlispor'da takımın en önemli isimlerinden olan Recep Niyaz'dan müjdeli haber geldi.
Denizlispor'da takımın en önemli isimlerinden olan Recep Niyaz'dan müjdeli haber geldi. Topuğundaki sakatlığı sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan 24 yaşındaki futbolcu, görev verilirse Gaziantep maçında forma giyebilecek. Bu sezon 21 maça çıkan Recep Niyaz 4 gol, 2 asistle oynadı. Denizlispor, Recep'in oynamadığı 3 maçta sadece 1 puan alabildi.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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