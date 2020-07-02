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02 Temmuz 2020, Perşembe
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’dan müjdeli haber

Recep Niyaz’dan müjdeli haber

Denizlispor'da takımın en önemli isimlerinden olan 'dan müjdeli haber geldi.

Denizlispor'da takımın en önemli isimlerinden olan 'dan müjdeli haber geldi. Topuğundaki sakatlığı sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan 24 yaşındaki futbolcu, görev verilirse maçında forma giyebilecek. Bu sezon 21 maça çıkan Recep Niyaz 4 gol, 2 asistle oynadı. Denizlispor, Recep'in oynamadığı 3 maçta sadece 1 puan alabildi.

  1. 2.7.2020
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