Denizlispor’da corona virüsü testi sonuçları belli oldu!
Süper Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Ligin 30. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Denizlispor'da karşılaşma öncesi yapılan rutin corona virüsü test sonuçları belli oldu.
Denizlispor, Süper Lig'in 30. haftasında konuk edeceği Gaziantep FK maçı öncesi yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Ayrıca bir süredir sakatlıkları bulunan Recep Niyaz ve Oganyi Onazi'nin takımla çalışmalara başladığı belirtildi.
Denizlispor'dan yapılan resmi açıklamada, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına corona virüsü testi yapıldığı kaydedildi. Test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Recep Niyaz ve Ogenyi Onazi'nin takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta kart cezalısı oldukları için oynayamayan Zeki Yavru ve Oğuz Yılmaz da bu maçta forma giyebilecek.
- 02.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 13:28
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