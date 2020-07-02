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02 Temmuz 2020, Perşembe
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’da corona virüsü testi sonuçları belli oldu!

Denizlispor’da corona virüsü testi sonuçları belli oldu!

'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Ligin 30. haftasında sahasında FK ile karşılaşacak olan 'da karşılaşma öncesi yapılan rutin corona virüsü test sonuçları belli oldu.

, 'in 30. haftasında konuk edeceği FK maçı öncesi yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Ayrıca bir süredir sakatlıkları bulunan ve Oganyi Onazi'nin takımla çalışmalara başladığı belirtildi.

Denizlispor'dan yapılan resmi açıklamada, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına corona virüsü testi yapıldığı kaydedildi. Test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Recep Niyaz ve Ogenyi Onazi'nin takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta kart cezalısı oldukları için oynayamayan ve da bu maçta forma giyebilecek.

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 13:28
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