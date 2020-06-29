Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vincent Janssen corona virüsüne yakalandı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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'nin eski yıldızı corona virüsüne yakalandı!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vincent Janssen corona virüsüne yakalandı!

Bir dönem kiralık olarak 'de forma giyen Hollandalı forvet , testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekibin bir diğer eski yıldızı Josef de 'nın da testleri pozitif çıkmıştı.

Dünya çapında yayılım , futbol camiasını etkilemeye devam ediyor. Bir dönem 'de forma giyen ve kariyerini Meksika Ligi ekiplerinden Cruz Azul'da sürdüren yıldız golcu , corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Janssen, "Merhabalar, öncelikle şunu söylemeliyim ki, kendimi iyi hissediyorum. Corona virüsü test sonucum pozitif çıktı.Şu anda iyiyim. Evde kendime dikkat ediyorum. Mümkün olur olmaz takım arkadaşlarımın yanına döneceğim" dedi.

2017-18 sezonunda Tottenham'dan Fenerbahçe'ye 1 yıllığına kiralanan Vincent Janssen, 18 maçta 5 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti.

JOSEF DE SOUZA DA YAKALANDI!

Fenerbahçe'nin bir diğer eski yıldızı Josef de da geçtiğimiz günlerde corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 20:25
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