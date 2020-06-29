Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vincent Janssen corona virüsüne yakalandı!

Dünya çapında yayılım corona virüsü, futbol camiasını etkilemeye devam ediyor. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve kariyerini Meksika Ligi ekiplerinden Cruz Azul'da sürdüren yıldız golcu Vincent Janssen, corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Janssen, "Merhabalar, öncelikle şunu söylemeliyim ki, kendimi iyi hissediyorum. Corona virüsü test sonucum pozitif çıktı.Şu anda iyiyim. Evde kendime dikkat ediyorum. Mümkün olur olmaz takım arkadaşlarımın yanına döneceğim" dedi.

2017-18 sezonunda Tottenham'dan Fenerbahçe'ye 1 yıllığına kiralanan Vincent Janssen, 18 maçta 5 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti.

JOSEF DE SOUZA DA YAKALANDI!

Fenerbahçe'nin bir diğer eski yıldızı Josef de Souza da geçtiğimiz günlerde corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.