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03 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Süper Lig Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 30. haftasında evinde ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 30. hafta mücadelesinde , 'yı konuk ediyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem düdük çalacak. Bu maç öncesinde Yukatel Denizlispor'un 32, Gaziantep FK'nın ise 35 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Yukatel Denizlispor, deplasmanda 2-1'lik skorla kazanmıştı.

DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Gaziantep FK maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karşılaşma öncesi iki ekipte de sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Yukatel Denizlispor: Tolgahan- Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Özgür, Murawski, Mbamba, Rodallega, Aissati, Estupinan

Gaziantep FK: Günay- Kana Biyik, Papy, Tosca, Oğuz, Kenan, Morais, Jeferrson, Maxim, Güray, Kayode

  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 16:43
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