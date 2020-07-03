Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Bu maç öncesinde Yukatel Denizlispor'un 32, Gaziantep FK'nın ise 35 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Yukatel Denizlispor, deplasmanda 2-1'lik skorla kazanmıştı.
DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Denizlispor - Gaziantep FK maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Karşılaşma öncesi iki ekipte de sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Yukatel Denizlispor: Tolgahan- Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Özgür, Murawski, Mbamba, Rodallega, Aissati, Estupinan
Gaziantep FK: Günay- Kana Biyik, Papy, Tosca, Oğuz, Kenan, Morais, Jeferrson, Maxim, Güray, Kayode
- 03.07.2020
- Güncelleme: 03.07.2020 16:43
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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