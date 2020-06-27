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27 Haziran 2020, Cumartesi
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'un corona virüsü testi sonuçları açıklandı

Yukatel Denizlispor'un corona virüsü testi sonuçları açıklandı

ekiplerinden , rutin olarak corona virüsü testine girdi. Ege temsilcisinde tüm testlerin negatif sonuçlandığı bildirildi.

'in 29. haftasında yarın 'a konuk olacak 'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere uygulanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, deplasmana gidecek kafileye seyahat öncesi yapılan testlerde Covid-19'a rastlanmadı.

Sakatlığı devam eden ve Ogenyi Onazi ile kart cezalıları ve 'ın bu karşılaşmada forma giyemeyeceği ve sakatlığı sona eren Isaac Sackey'in ise maç kadrosuna alındığı belirtildi.

Öte yandan, yeşil-siyahlı kafile, yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Trabzon'a gitti. Ege ekibi daha sonra kara yolu ile geçeceği Rize'de kampa girecek.

  1. 27.06.2020
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