Gaziantep FK'de corona virüsü test sonuçlar belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde yapılan rutin testlerin sonuçları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri negatif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarına dün yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, yapılan testlerin negatif çıktığı bildirildi.
- 27.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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