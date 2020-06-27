Gaziantep FK'de corona virüsü test sonuçlar belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri negatif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarına dün yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, yapılan testlerin negatif çıktığı bildirildi.