Gaziantep FK'de corona virüsü test sonuçlar belli oldu! - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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FK'de corona virüsü test sonuçlar belli oldu!

Gaziantep FK'de corona virüsü test sonuçlar belli oldu!

ekiplerinden Futbol Kulübü'nde yapılan rutin testlerin sonuçları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.

ekiplerinden FK'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri negatif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarına dün yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, yapılan testlerin negatif çıktığı bildirildi.

  1. 27.06.2020
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