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Son dakika corona virüsü haberleri: Harita güncellendi! İşte İstanbul'un alarm veren ilçeleri
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü için bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizde son 24 saat itibarıyla 1396 kişiye corona virüsü (Covid-19) tanısı konurken, 19 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşların kullanımına sunduğu 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden İstanbul'un ilçelerinin son durumu güncellendi. İşte dikkat edilmesi gereken o ilçeler...
27 Haziran 2020 Cumartesi 10:00
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'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden yayınlanan son veriler, İstanbul'un bazı mahalle ve ilçelerindeki durumun endişe verici boyutlarda olduğunu gözler önüne seriyor.
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Nisan ve Mayıs'ta ülkedeki vakaların yüzde 63'ünün kümelendiği ve 'Türkiye'nin Vuhan'ı denilen megakentte, vaka sayısının en yoğun olduğu yerleşim yerlerinin başında kilometrekareye 32 bin 396 kişi düşen Bağcılar ilçesi geliyor.
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
Kilometrekareye 35 bin 944 kişinin düştüğü Bahçelievler'de ise vaka sayısının yoğun olduğu anlaşılıyor.
ESENLER
"Hayat Eve Sığar" uygulamasında yayınlanan risk haritasına göre İstanbul'da en sıkıntılı ilçe Esenler. Kilometrekareye 23 bin 702 kişinin düştüğü ilçeyi gösteren haritanın neredeyse tamamı kırmızı renkte.