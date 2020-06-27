Son dakika corona virüsü haberleri: Harita güncellendi! İşte İstanbul'un alarm veren ilçeleri

Nisan ve Mayıs'ta ülkedeki vakaların yüzde 63'ünün kümelendiği ve 'Türkiye'nin Vuhan'ı denilen megakentte, vaka sayısının en yoğun olduğu yerleşim yerlerinin başında kilometrekareye 32 bin 396 kişi düşen Bağcılar ilçesi geliyor.