Onazi hırsız kovaladı - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Onazi hırsız kovaladı

Onazi hırsız kovaladı

Onazi hırsız kovaladı

Bir radyo kanalının canlı yayınına katılan 'nin Nijeryalı orta sahası Onazi, Lazio'da oynadığı dönemde Roma'da hırsız kovaladığını söyledi.

Bir radyo kanalının canlı yayınına katılan 'nin Nijeryalı orta sahası Onazi, Lazio'da oynadığı dönemde Roma'da hırsız kovaladığını söyledi. Onazi, "Kardeşimle restoranda otururken, hırsız turistin cüzdanını alıp kaçtı. Ben de yaklaşık 300 metre koştum ve hırsız çantayı bıraktı kaçtı. Geri dönüp çantayı turistlere verdim" dedi.
  1. 30.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Onazi hırsız kovaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA