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30 Haziran 2020, Salı
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Deplasman kabusu!

Deplasman kabusu!

'de 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalan Denizlispor, son 7 dış saha maçında galip gelemedi. Ege temsilcisi, ligde son galibiyetini 26. haftada karşısında aldı.

'de 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalan Denizlispor, son 7 dış saha maçında galip gelemedi. Ege temsilcisi, ligde son galibiyetini 26. haftada karşısında aldı. Ege temsilcisi, deplasmanda son galibiyetini ise önünde kazanırken, galip gelemediği 7 deplasmandan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.
  1. 30.6.2020
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