Denizlispor’da kupa mesaisi devam ediyor - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Denizlispor’da kupa mesaisi devam ediyor

’da kupa mesaisi devam ediyor

Denizlispor’da kupa mesaisi devam ediyor

, Son 16 Turu’nda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanı Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcıları yakından takip edip, sık sık fikir alış verişinde bulundu.

, 'nda oynayacağı maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. İlk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başlayıp, istasyon çalışması ile devam etti. İdman pas ve şut çalışmasının ardından sona erdi.
Antrenmanda eksik bulunmazken, ve takımdan ayrı çalıştı.

Kart cezası bulunan Badou Barrow maç kadrosunda yer almazken, Isaac Sackey ve Zakarya Bergdich'in de oynaması zor görünüyor. Denizlispor kafilesi yarın akşam 'a yolculuk edecek. Mücadele perşembe günü 20.30'da oynanacak.

  1. 14.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor’da kupa mesaisi devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN