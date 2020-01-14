Denizlispor’da kupa mesaisi devam ediyor

Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. İlk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başlayıp, istasyon çalışması ile devam etti. İdman pas ve şut çalışmasının ardından sona erdi.

Antrenmanda eksik bulunmazken, Isaac Sackey ve Zakarya Bergdich takımdan ayrı çalıştı.

Kart cezası bulunan Badou Barrow maç kadrosunda yer almazken, Isaac Sackey ve Zakarya Bergdich'in de oynaması zor görünüyor. Denizlispor kafilesi yarın akşam Trabzon'a yolculuk edecek. Mücadele perşembe günü 20.30'da oynanacak.