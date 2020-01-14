Denizlispor’da kupa mesaisi devam ediyor
Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanı Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcıları yakından takip edip, sık sık fikir alış verişinde bulundu.
Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. İlk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başlayıp, istasyon çalışması ile devam etti. İdman pas ve şut çalışmasının ardından sona erdi.
Antrenmanda eksik bulunmazken, Isaac Sackey ve Zakarya Bergdich takımdan ayrı çalıştı.
Kart cezası bulunan Badou Barrow maç kadrosunda yer almazken, Isaac Sackey ve Zakarya Bergdich'in de oynaması zor görünüyor. Denizlispor kafilesi yarın akşam Trabzon'a yolculuk edecek. Mücadele perşembe günü 20.30'da oynanacak.
- 14.01.2020
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
Denizlispor’da kupa mesaisi devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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