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14 Ocak 2020, Salı
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hazır kıta

Denizlispor hazır kıta

İkinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen , kupada deplasmanda 'la karşılaştıktan sonra ligde de 'a konuk olacak.

İkinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen , kupada deplasmanda 'la karşılaştıktan sonra ligde de G.Saray'a konuk olacak. Şube Sorumlusu Ali Fırat, "İyi hazırlandık. İki kulvarda yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz" dedi.
  1. 14.1.2020
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