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19 Temmuz 2020, Pazar
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3 puana odaklandı

Rize 3 puana odaklandı

Başkanı Hasan , ile yapacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan , ile yapacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi. Kritik bir maça çıkacaklarını işaret eden Kartal, "Bizim için çok değerli bir maç. Bu maçı alacağımıza inanıyorum. Futbolculardaki motivasyon çok iyi. Çocukların hepsinin yüzü gülüyor. Hocamız ve yeni gelen bir ekip var. Başarılı olacaklarına inanıyoruz" dedi.
  1. 19.7.2020
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