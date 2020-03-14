Ameliyat olan Aminu Umar 6 ay yok!
Çaykur Rizesporlu futbolcu Aminu Umar, ön çapraz bağlarından ameliyat edildi. Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat'ta oynanan Trabzonspor maçında sakatlanmıştı.
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynadıkları maçta ön çapraz bağlarından sakatlanan Çaykur Rizesporlu Aminu Umar ameliyat edildi.
Sakatlığı dolayısıyla Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan Umar'ın ameliyatının başarılı geçtiği fakat 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
- 14.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 19:50
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ameliyat olan Aminu Umar 6 ay yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.