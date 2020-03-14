Ameliyat olan Aminu Umar 6 ay yok!

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynadıkları maçta ön çapraz bağlarından sakatlanan Çaykur Rizesporlu Aminu Umar ameliyat edildi.

Sakatlığı dolayısıyla Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan Umar'ın ameliyatının başarılı geçtiği fakat 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.