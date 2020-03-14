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14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Çaykur Rizespor Aminu Umar ameliyat edildi

Ameliyat olan 6 ay yok!

Ameliyat olan Aminu Umar 6 ay yok!

futbolcu , ön çapraz bağlarından ameliyat edildi. Nijeryalı futbolcu, 'in 24. haftasında 29 Şubat'ta oynanan maçında sakatlanmıştı.

'in 24. haftasında ile deplasmanda oynadıkları maçta ön çapraz bağlarından sakatlanan ameliyat edildi.

Sakatlığı dolayısıyla Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan Umar'ın ameliyatının başarılı geçtiği fakat 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 19:50
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