Karaman’dan başarı sözü
Çaykur Rizespor'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Ünal Karaman, iddialı konuştu.
Çaykur Rizespor'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Ünal Karaman, iddialı konuştu. Gelecek sezonun planlamasını yapacaklarını belirten Karaman, "Birbirimizi daha da güçlendirerek bu camianın hak ettiği başarıyı yakalayacağız" ifadelerini kullandı.
- 4.3.2020
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