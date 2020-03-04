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04 Mart 2020, Çarşamba
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Karaman’dan başarı sözü

Karaman’dan başarı sözü

 Rizespor'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan , iddialı konuştu.

Rizespor'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan , iddialı konuştu. Gelecek sezonun planlamasını yapacaklarını belirten Karaman, "Birbirimizi daha da güçlendirerek bu camianın hak ettiği başarıyı yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 4.3.2020
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