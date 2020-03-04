Karaman’dan başarı sözü

Çaykur Rizespor'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Ünal Karaman, iddialı konuştu. Gelecek sezonun planlamasını yapacaklarını belirten Karaman, "Birbirimizi daha da güçlendirerek bu camianın hak ettiği başarıyı yakalayacağız" ifadelerini kullandı.