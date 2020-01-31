Çaykur Rizespor Alberk Koç'u renklerine bağladı! Son dakika transfer haberleri - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor Alberk Koç'u renklerine bağladı

'u renklerine bağladı

Çaykur Rizespor Alberk Koç'u renklerine bağladı

ekiplerinden , 1. Lig takımı Menemenspor'un genç stoperi 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki futbolcu için düzenlenen törene sportif direktör Yılmaz Bal da katıldı.

takımlarından , 1. Lig takımlarından Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen 'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tesisleri'nde düzenlenen törende 22 yaşındaki genç stoperin 4.5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Açıklamada, imza töreninde sportif direktör Yılmaz Bal'ın da yer aldığı ve futbolcuya başarı dileklerini ilettiği kaydedildi.

  1. 31.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çaykur Rizespor Alberk Koç'u renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN