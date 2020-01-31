Çaykur Rizespor Alberk Koç'u renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig takımı Menemenspor'un genç stoperi 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki futbolcu için düzenlenen törene sportif direktör Yılmaz Bal da katıldı.
Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig takımlarından Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen Alberk Koç'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen törende 22 yaşındaki genç stoperin 4.5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Açıklamada, imza töreninde sportif direktör Yılmaz Bal'ın da yer aldığı ve futbolcuya başarı dileklerini ilettiği kaydedildi.
- 31.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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