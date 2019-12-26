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26 Aralık 2019, Perşembe
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Orgill Rize yolunda

Orgill Rize yolunda

Rizespor'un, golcü problemini 'den çözmesi an meselesi. Scepovic'ten katkı alamayan Atmaca, maddi sıkıntılar nedeniyle A.Gücü'yle yol ayrımındaki Orgill'in transferini bitirmeye çok yakın. Jamaikalı golcüyle anlaşan yeşilmavililer, kulübünü ikna etmeye çalışıyor.

Rizespor'un, golcü problemini 'den çözmesi an meselesi. Scepovic'ten katkı alamayan Atmaca, maddi sıkıntılar nedeniyle A.Gücü'yle yol ayrımındaki Orgill'in transferini bitirmeye çok yakın. Jamaikalı golcüyle anlaşan yeşilmavililer, kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Orgill, bu sezon 15 maçta 3 gol attı.

  1. 26.12.2019
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