Rize’de stres uyarısı

Sahasında Konyaspor'u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, takıma stres uyarısı yaptı. Başkan Kartal, "Bazı maçlarda iyi mücadelemizi skora yansıtamadık. Bu nedenle bir an önce stresten uzaklaşmak zorundayız. Bunun için de 20 puan barajına mutlaka ulaşmalıyız" diye konuştu.