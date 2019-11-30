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30 Kasım 2019, Cumartesi
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’de stres uyarısı

Rize’de stres uyarısı

Sahasında 'u ağırlayacak olan 'da Başkan Hasan , takıma stres uyarısı yaptı. Başkan Kartal, "Bazı maçlarda iyi mücadelemizi skora yansıtamadık. Bu nedenle bir an önce stresten uzaklaşmak zorundayız. Bunun için de 20 puan barajına mutlaka ulaşmalıyız" diye konuştu.

Sahasında 'u ağırlayacak olan 'da Başkan Hasan , takıma stres uyarısı yaptı. Başkan Kartal, "Bazı maçlarda iyi mücadelemizi skora yansıtamadık. Bu nedenle bir an önce stresten uzaklaşmak zorundayız. Bunun için de 20 puan barajına mutlaka ulaşmalıyız" diye konuştu.

  1. 30.11.2019
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