Çaykur Rizespor'da ayrılık
Karadeniz ekibi, Armand Mouhamed Traore ile yollarını ayırdı. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcusu Armand Mouhamed Traore ile yollarını ayırdı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcusu Armand Mouhamed Traore ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Armand Mouhamed Traore ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, takıma yaptıkları katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Traore, geçen sezonun ikinci yarısında yönetim kararı ile kadro dışı bırakılmıştı.
- 31.07.2019
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Mitroglou ikna edilecek
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Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
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Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
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10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Çaykur Rizespor'da ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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