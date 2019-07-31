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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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'da ayrılık

Çaykur Rizespor'da ayrılık

ekibi, ile yollarını ayırdı. ekiplerinden , futbolcusu Armand Mouhamed Traore ile yollarını ayırdı.

ekibi, ile yollarını ayırdı

ekiplerinden , futbolcusu Armand Mouhamed Traore ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Armand Mouhamed Traore ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, takıma yaptıkları katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Traore, geçen sezonun ikinci yarısında yönetim kararı ile kadro dışı bırakılmıştı.

  1. 31.07.2019
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