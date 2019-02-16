Buruk: “Önemli bir virajdı” – Fotomaç – 16 Şubat 2019
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Buruk: “Önemli bir virajdı”

Buruk: “Önemli bir virajdı”

, ’a karşı aldıkları 2-0’lık galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bizim için önemli bir virajdı. Sıralamada yükseldik fakat küme düşme hattıyla 2 puan var aramızda. Yine aynı konsantrasyon ve istekle lige devam edeceğiz” dedi.

'in 22. haftasında deplasmanda ile karşılaşan Çaykur Rizespor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan , "Bizim için çok değerli bir 3 puanı kazandığımız maç yaşadık. Maçın başı çok daha iyi başlamıştı. Rakip kaleye iyi gidiyorduk. Erken gol yedikten sonra rakibimizin baskı altına gireceğini biliyorduk. İkinci yarının başında da biz baskıyı hissettik. Gol atmak için çok çabaladılar. Duran toplarla tehlike yaşattılar kalemizde. Gol de yiyebilirdik o dakikalarda. Oyuncu değişiklikleri ve ikinci gol bizi rahatlattı. Bursasporlu oyuncu kardeşlerim en iyisini yapmaya çalıştılar. Onları da tebrik ediyorum. içinde kazanmak da kaybetmek de var. Bizim için önemli bir virajdı. Sıralamada yükseldik fakat küme düşme hattıyla 2 puan var aramızda. Yine aynı konsantrasyon ve istekle lige devam edeceğiz. Yeni katılan arkadaşlarımız da çok daha iyi performans sergilediler bu maç. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz" dedi.
  1. 16.2.2019 19:05
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