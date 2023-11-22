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Bursaspor forması giyen Mustafa Genç PFDK'ya sevk edildi

Son dakika spor haberleri... TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Mustafa Genç, Zonguldak Kömürspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar...

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 10:58
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Bursaspor forması giyen Mustafa Genç PFDK'ya sevk edildi

Bursaspor'da Zonguldak Kömürspor maçında kırmızı kart gören futbolcu Mustafa Genç, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFK) sevk edildi.

TFF 2. Lig ekibi Bursaspor'un Zonguldak Kömürspor ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören 17 yaşındaki futbolcu Mustafa Genç, PFDK'ya sevk edildi. Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübü futbolcusu Mustafa Genç' in 18.11.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Zonguldak Kömürspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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