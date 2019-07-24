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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Sürpriz gelişme... Batalla dönüyor! Son dakika haberleri

Sürpriz gelişme... Batalla dönüyor! Son dakika transfer haberleri

yönetimi, bir yandan mali sorunları çözüp tahtasını açmaya çalışırken diğer yandan da takıma yapılacak takviyelerle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bursaspor yönetimi, adı kulüple özdeşleşmiş, camianın çok sevdiği, geçen yıl futbolu bırakacağı için kulüpten ayrılan 'ya yeniden yeşil-beyazlı formayı giydirebilmek için harekete geçti.

Yeniden Süper Lig'e dönme hesapları yapan yeşil beyazlı takımın sportif direktörü Selçuk Erdoğan, takıma direkt katkı sağlayacak oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

Selçuk Erdoğan'ın son olarak 'un efsane oyuncusu ile takıma yeniden dönmesi konusunda görüştüğü öğrenildi. Erdoğan'ın Arjantinli yıldız oyuncudan yanıt beklediği kaydedildi.

Merih Demiral sinirlerine hakim olamadı!

  1. 24.07.2019
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