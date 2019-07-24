Sürpriz gelişme... Batalla dönüyor! Son dakika transfer haberleri
Bursaspor yönetimi, bir yandan mali sorunları çözüp transfer tahtasını açmaya çalışırken diğer yandan da takıma yapılacak takviyelerle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bursaspor yönetimi, adı kulüple özdeşleşmiş, camianın çok sevdiği, geçen yıl futbolu bırakacağı için kulüpten ayrılan Pablo Martin Batalla'ya yeniden yeşil-beyazlı formayı giydirebilmek için harekete geçti.
Yeniden Süper Lig'e dönme hesapları yapan yeşil beyazlı takımın sportif direktörü Selçuk Erdoğan, takıma direkt katkı sağlayacak oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.
Selçuk Erdoğan'ın son olarak Bursaspor'un efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla ile takıma yeniden dönmesi konusunda görüştüğü öğrenildi. Erdoğan'ın Arjantinli yıldız oyuncudan yanıt beklediği kaydedildi.
- 24.07.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
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