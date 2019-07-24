İşte Trezeguet'in veliahtı! Kasımpaşa onunla uçacak... Son dakika haberleri - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri İşte Trezeguet'in veliahtı! Kasımpaşa onunla uçacak... Son dakika haberleri

İşte Trezeguet'in veliahtı! Kasımpaşa onunla uçacak... Son dakika haberleri

Günün en çok konuşulan haberlerinden biri de Kasımpaşa'nın süper yıldızlarından Trezeguet'in Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transferi oldu. Yıldız oyuncu resmi olamayan rakama göre 12 milyon euro karşılığında İngiltere'nin yolunu tutarken Kasımpaşa, yerine oynatacağı ismi çoktan belirledi. İşte kariyerinde rakamlarla ortalığı sallayan o çok sürpriz isim ve ayrıntılar... (fotomac.com.tr / ÖZEL)

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:26 Güncelleme: 24.07.2019 15:28
İşte Trezeguet'in veliahtı! Kasımpaşa onunla uçacak... Son dakika haberleri

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Mısırlı kanat oyuncusu Süper Lig'den ayrıldı...

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İşte Trezeguet'in veliahtı! Kasımpaşa onunla uçacak... Son dakika haberleri

Kendisini Aston Villa'ya bağlayan resmi imzayı atan Trezeguet, Kasımpaşa'ya da resmi olmayan rakama göre 12 milyon euro kazandırdı.

İşte Trezeguet'in veliahtı! Kasımpaşa onunla uçacak... Son dakika haberleri

Başarılı oyuncu özellikle devre arasında Galatasaray'ın gündemi gelmişti ancak sarı kırmızılar Diagne transferi sonrası kaynak sıkıntısı yaşamıştı.

İşte Trezeguet'in veliahtı! Kasımpaşa onunla uçacak... Son dakika haberleri

Bu anlamda transferin sezon sonuna kaldığı düşünülürken Trezeguet için Aston Villa'dan gelen teklif kabul edilmişti.

İşte Trezeguet'in veliahtı! Kasımpaşa onunla uçacak... Son dakika haberleri

Trezeguet'in ayrılmasıyla gözler Kasımpaşa Kulübü'ne çevrildi.

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