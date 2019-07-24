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İşte Trezeguet'in veliahtı! Kasımpaşa onunla uçacak... Son dakika haberleri
Günün en çok konuşulan haberlerinden biri de Kasımpaşa'nın süper yıldızlarından Trezeguet'in Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transferi oldu. Yıldız oyuncu resmi olamayan rakama göre 12 milyon euro karşılığında İngiltere'nin yolunu tutarken Kasımpaşa, yerine oynatacağı ismi çoktan belirledi. İşte kariyerinde rakamlarla ortalığı sallayan o çok sürpriz isim ve ayrıntılar... (fotomac.com.tr / ÖZEL)
24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:26
Güncelleme: 24.07.2019 15:28
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Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Mısırlı kanat oyuncusu Süper Lig'den ayrıldı...
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Kendisini Aston Villa'ya bağlayan resmi imzayı atan Trezeguet, Kasımpaşa'ya da resmi olmayan rakama göre 12 milyon euro kazandırdı.
Başarılı oyuncu özellikle devre arasında Galatasaray'ın gündemi gelmişti ancak sarı kırmızılar Diagne transferi sonrası kaynak sıkıntısı yaşamıştı.
Bu anlamda transferin sezon sonuna kaldığı düşünülürken Trezeguet için Aston Villa'dan gelen teklif kabul edilmişti.
Trezeguet'in ayrılmasıyla gözler Kasımpaşa Kulübü'ne çevrildi.