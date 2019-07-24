İşte Trezeguet'in veliahtı! Kasımpaşa onunla uçacak... Son dakika haberleri

Günün en çok konuşulan haberlerinden biri de Kasımpaşa'nın süper yıldızlarından Trezeguet'in Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transferi oldu. Yıldız oyuncu resmi olamayan rakama göre 12 milyon euro karşılığında İngiltere'nin yolunu tutarken Kasımpaşa, yerine oynatacağı ismi çoktan belirledi. İşte kariyerinde rakamlarla ortalığı sallayan o çok sürpriz isim ve ayrıntılar... (fotomac.com.tr / ÖZEL)