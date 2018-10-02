Bursaspor'da sakatlığı bulunan Henri Saivet'nin yaklaşık 1 ay sonra takımla birlikte çalışmalara katılacağı açıklandı.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    'da Henri Siavet sıkıntısı

    Bursaspor'da Henri Siavet sıkıntısı

    'da sakatlığı bulunan 'nin yaklaşık 1 ay sonra takımla birlikte çalışmalara katılacağı açıklandı.

    'de 'un Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve kenara gelen 'nin durumunu netleşti. Deneyimli oyuncunun arka adalesinde ikinci derece yırtık olduğu tespit edilirken, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Saivet bu sürenin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayabilecek.

    Öte yandan Bursaspor, ligin 8'inci haftasında evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürürken hafif sakatlıkları bulunan ve Tunay Troun takımdan ayrı çalıştı. Minyatür kalelerle yapılan kontrol pas oyununun ardından antrenmanda yeşil beyazlı oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın sbaah saatlerinde yapacağı idman ile hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 2.10.2018 14:47
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