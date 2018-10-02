Bursaspor'da Henri Siavet sıkıntısı
Bursaspor'da sakatlığı bulunan Henri Saivet'nin yaklaşık 1 ay sonra takımla birlikte çalışmalara katılacağı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'un Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve kenara gelen Henri Saivet'nin durumunu netleşti. Deneyimli oyuncunun arka adalesinde ikinci derece yırtık olduğu tespit edilirken, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Saivet bu sürenin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayabilecek.
Öte yandan Bursaspor, ligin 8'inci haftasında evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürürken hafif sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Tunay Troun takımdan ayrı çalıştı. Minyatür kalelerle yapılan kontrol pas oyununun ardından antrenmanda yeşil beyazlı oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın sbaah saatlerinde yapacağı idman ile hazırlıklarını sürdürecek.
- 2.10.2018 14:47
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Toplam 1
Yorum
fbli asi ali koç yanlıştan dön gönder bu adamı yaa aykut veya yanal yeterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 10
Yorum
fbli boş boş konuşma sizin paraya taptığınızı alem biliyor
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Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 10
Yorum
Osman olamaaaaazzzzzz. Şimdi üzüldüm işte!!!
Bursaspor'da Henri Siavet sıkıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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