Bursaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla cumartesi günü oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Bursaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla cumartesi günü oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde, Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İlk 20 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve topla oynama çalışmasıyla devam etti. Sakatlıkları bulunan Henri Saivet antrenmana katılmazken, Aurelien Chedjou ise salonda çalıştı.
Saivet 4 hafta yok
Öte yandan yeşil-beyazlı takımda Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Henri Saivet'in arka adalesinde yırtık tespit edildi. Futbolcunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
- 2.10.2018 14:01
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Toplam 1
Yorum
fbli asi ali koç yanlıştan dön gönder bu adamı yaa aykut veya yanal yeterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 10
Yorum
fbli boş boş konuşma sizin paraya taptığınızı alem biliyor
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Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 10
Yorum
Osman olamaaaaazzzzzz. Şimdi üzüldüm işte!!!
Bursaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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