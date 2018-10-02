Bursaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla cumartesi günü oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    , Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Bursaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla cumartesi günü oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    , öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla cumartesi günü oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde, Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İlk 20 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve topla oynama çalışmasıyla devam etti. Sakatlıkları bulunan antrenmana katılmazken, ise salonda çalıştı.

    Saivet 4 hafta yok
    Öte yandan yeşil-beyazlı takımda ile oynanan maçta sakatlanan Henri Saivet'in arka adalesinde yırtık tespit edildi. Futbolcunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    1. 2.10.2018 14:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN