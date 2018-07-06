Bursaspor Trabzonspor'dan ayrılan Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı
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    07 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan ayrılan 'yı kadrosuna kattı

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan ayrılan <a href="/index/aytac-kara?id=600e3bfa-12e5-4cc5-9116-dfa75dc1f47a" class="" rel="tag">Aytaç Kara</a>'yı kadrosuna kattı

    'yı transfer ettiğini açıkladı

    Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden deneyimli orta saha oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Yıllık 600 bin euro kazanacağı bildirilen 'nın transferinin resmileşmesi sonrası 'un sosyal medya hesabından deneyimli oyuncu için 'Hoşgeldin' mesajı yayınlandı.

    ise imza sonrası yaptığı açıklamada "'un son iki sezondur istenilen performansı sergileyemedi. İnşallah bu sezon sahada sonuna kadar tüm takım arkadaşlarımla mücadele edip şampiyon takımı hak ettiği yerlere getiririz. Hep birlikte bunun için çalışırız." ifadelerini kullandı

    1. 6.7.2018 16:58
    2. Güncelleme: 6.7.2018 17:14
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