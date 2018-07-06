Bursaspor Trabzonspor'dan ayrılan Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı
Bursaspor Aytaç Kara'yı transfer ettiğini açıkladı
Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden deneyimli orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yıllık 600 bin euro kazanacağı bildirilen Aytaç Kara'nın transferinin resmileşmesi sonrası Bursaspor'un sosyal medya hesabından deneyimli oyuncu için 'Hoşgeldin' mesajı yayınlandı.
Aytaç Kara ise imza sonrası yaptığı açıklamada "Bursaspor'un son iki sezondur istenilen performansı sergileyemedi. İnşallah bu sezon sahada sonuna kadar tüm takım arkadaşlarımla mücadele edip şampiyon takımı hak ettiği yerlere getiririz. Hep birlikte bunun için çalışırız." ifadelerini kullandı
- 6.7.2018 16:58
- Güncelleme: 6.7.2018 17:14
-
Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
-
Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
-
Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
Bursaspor Trabzonspor'dan ayrılan Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.