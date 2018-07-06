Bursaspor Trabzonspor'dan ayrılan Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden deneyimli orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yıllık 600 bin euro kazanacağı bildirilen Aytaç Kara'nın transferinin resmileşmesi sonrası Bursaspor'un sosyal medya hesabından deneyimli oyuncu için 'Hoşgeldin' mesajı yayınlandı.



Aytaç Kara ise imza sonrası yaptığı açıklamada "Bursaspor'un son iki sezondur istenilen performansı sergileyemedi. İnşallah bu sezon sahada sonuna kadar tüm takım arkadaşlarımla mücadele edip şampiyon takımı hak ettiği yerlere getiririz. Hep birlikte bunun için çalışırız." ifadelerini kullandı